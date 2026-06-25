Cerca de 250 cães resgatados em Amarante e mulher constituída arguida

Cerca de 250 cães resgatados no concelho de Amarante, distrito do Porto, foram levados para associações da região e de outras zonas do país, indicou esta quinta-feira o autarca local, tendo uma mulher sido constituída arguida por maus-tratos a animais.



Em declarações esta quinta-feira à agência Lusa, o presidente da Câmara de Amarante, Jorge Ricardo, deu conta de que na terça-feira foram resgatados cerca de 250 cães, e não três centenas, como inicialmente se avançou, acrescentando que os animais, nesse dia, após vacinados e "chipados", foram levados para associações e instituições do Grande Porto e de outras zonas do país.

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Fonte da GNR indicou também esta quinta-feira à Lusa que a mulher identificada durante a operação de resgate foi constituída arguida por maus-tratos a animais no âmbito do processo-crime, ao qual estão apreendidos os cães resgatados, razão pela qual ainda não podem ser adotados.

O local onde estavam os animais, alguns alegadamente colocados em jaulas e no meio de dejetos, fica na freguesia de Mancelos e tinha licença camarária para habitação.

Animais resgatados "não estão para adoção, por motivos legais"



A associação Midas, sediada em Matosinhos, distrito do Porto, publicou na sua página da rede social Facebook a mensagem de que "os animais resgatados de Amarante não estão para adoção, por motivos legais".

"Neste momento, continuam apreendidos no âmbito do processo de maus-tratos e, por esse motivo, ainda não podem sair para adoção. Quando forem legalmente libertados, as adoções serão divulgadas nas redes sociais", lê-se na publicação.

A associação diz que recebeu "mais de 100 animais" daqueles que foram resgatados no concelho de Amarante, pedindo donativos e bens.