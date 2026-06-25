Edifício ruiu no centro do Porto junto à Constituição

Um edifício ruiu, esta quinta-feira, na rua Antero de Quental. A informação foi originalmente avançada pelo Jornal de Notícias, que, inicialmente, dava conta da possibilidade de haver soterrados, uma vez que no edifício que ruiu, no cruzamento com a rua da Constituição, se encontrava em funcionamento uma papelaria. No entretanto, o mesmo jornal confirmou que o dono do estabelecimento conseguiu "fugir a tempo".

À Renascença, fonte do Comando subregional da Proteção Civil adiantava, ao final da manhã, que havia "buscas a decorrer". No entretanto, e já no local, a Renascença confirmou que a equipa cinotécnica, composta por dois elementos, que se encontrava a fazer as buscas não encontrou quaisquer vítimas nos escombros.

As imagens do local mostram que haveria obras a decorrer no edifício imediatamente ao lado da papelaria, no cruzamento.

No local estão os Sapadores Bombeiros do Porto, que não adiantam à Renascença mais pormenores. A rua está, de momento, cortada.

[Notícia atualizada às 11h09 de 25 de junho de 2026 para acrescentar detalhes]