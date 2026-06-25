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Edifício ruiu no centro do Porto junto à Constituição

25 jun, 2026 - 10:36

No local funcionava uma papelaria, mas o dono terá conseguido fugir a tempo.

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Um edifício ruiu, esta quinta-feira, na Rua Antero de Quental. A informação está a ser avançada pelo Jornal de Notícias, que, inicialmente, dava conta da possibilidade de haver soterrados, uma vez que no edifício que ruiu, no cruzamento com a rua da Constituição, se encontrava em funcionamento uma papelaria.

No entretanto, o mesmo jornal confirmou que o dono do estabelecimento conseguiu "fugir a tempo".

À Renascença, fonte do Comando subregional da Proteção Civil adianta, no entanto, que "há buscas a decorrer". A mesma fonte não conseguiu precisar se o colapso aconteceu num edifício em obras ou no edifício contíguo. As imagens do local mostram que haveria obras a decorrer no edifício imediatamente ao lado da papelaria, no cruzamento. No local também estaria um trabalhador a proceder a obras no prédio contíguo, adianta, igualmente, o Jornal de Notícias.

No local estão os Sapadores Bombeiros do Porto, que não adianta à Renascença mais pormenores. A rua está, de momento, cortada.

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