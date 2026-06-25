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Crime
Homem ataca dois jovens com x-ato no Barreiro e deixa uma vítima em perigo de vida
25 jun, 2026 - 16:37 • Olímpia Mairos
Suspeito, de 25 anos, foi detido pela Polícia Judiciária por tentativa de duplo homicídio. Ataque ocorreu na esplanada de um café durante a transmissão de um jogo de futebol e terá sido motivado por razões fúteis.
Um homem, de 25 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por fortes indícios da prática de dois crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, na sequência de um ataque com um x-ato que deixou duas pessoas feridas, uma delas em perigo de vida, no Barreiro.
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Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a PJ informa que a detenção foi efetuada pelo Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, na sequência da investigação aos factos ocorridos na noite de 16 de junho, na esplanada de um café, durante a transmissão de um jogo de futebol.
Segundo a polícia, "o suspeito atacou as duas vítimas com um x-ato, atingindo uma delas na zona do pescoço, provocando-lhe ferimentos que a colocaram em perigo de vida".
As vítimas são dois homens, de 28 e 21 anos. De acordo com a investigação, "na origem das agressões estarão motivos fúteis".
Após ser presente a primeiro interrogatório judicial, o arguido ficou sujeito à medida de coação mais gravosa, tendo-lhe sido aplicada prisão preventiva.
O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Barreiro.
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