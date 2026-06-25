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Homem ataca dois jovens com x-ato no Barreiro e deixa uma vítima em perigo de vida

25 jun, 2026 - 16:37 • Olímpia Mairos

Suspeito, de 25 anos, foi detido pela Polícia Judiciária por tentativa de duplo homicídio. Ataque ocorreu na esplanada de um café durante a transmissão de um jogo de futebol e terá sido motivado por razões fúteis.

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Um homem, de 25 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por fortes indícios da prática de dois crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, na sequência de um ataque com um x-ato que deixou duas pessoas feridas, uma delas em perigo de vida, no Barreiro.

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Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a PJ informa que a detenção foi efetuada pelo Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, na sequência da investigação aos factos ocorridos na noite de 16 de junho, na esplanada de um café, durante a transmissão de um jogo de futebol.

Segundo a polícia, "o suspeito atacou as duas vítimas com um x-ato, atingindo uma delas na zona do pescoço, provocando-lhe ferimentos que a colocaram em perigo de vida".

As vítimas são dois homens, de 28 e 21 anos. De acordo com a investigação, "na origem das agressões estarão motivos fúteis".

Após ser presente a primeiro interrogatório judicial, o arguido ficou sujeito à medida de coação mais gravosa, tendo-lhe sido aplicada prisão preventiva.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Barreiro.

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