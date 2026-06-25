Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 25 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Homem esfaqueia mulher em centro comercial de Leiria e é detido em Lisboa

25 jun, 2026 - 19:52 • Lusa

A vítima, que teria uma relação amorosa com o suspeito, não corre perigo de vida.

A+ / A-

Um homem esfaqueou esta quinta-feira uma mulher num centro comercial de Leiria, pôs-se em fuga de imediato e acabou detido em Lisboa, confirmou à agência Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

De acordo com a mesma fonte, a vítima, de 37 anos, teria uma relação amorosa com o suspeito, desconhecendo-se ainda o motivo que levou à agressão, no estacionamento subterrâneo do centro comercial.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A agência Lusa presenciou no local, que a PSP encerrou uma das saídas do estacionamento do referido estabelecimento, logo após a agressão.

Violência doméstica: "Em mais de metade dos casos os homicidas tinham arma de fogo e legal"

Romper o Silêncio

Violência doméstica: "Em mais de metade dos casos os homicidas tinham arma de fogo e legal"

Especialista da Polícia Judiciária revela que muit(...)

"A vítima não corre perigo. É ferida leve. Estamos a consolidar as provas", reforçou a PSP, referindo que a mulher foi assistida no local e transportada ao hospital de Leiria, por precaução.

O alerta foi dado pelas 13h15, tendo o homem se colocado em fuga logo em seguida, deixando o seu veículo estacionado no parque subterrâneo, automóvel que está a ser alvo de perícias.

Acabou detido cerca de duas horas após o alegado crime.

As imagens das câmaras de videovigilância do centro comercial captaram o casal momentos antes da agressão e estão a ser visionadas pela polícia.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 25 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Saúde e clima

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Herrera sonha acabar a carreira no FC Porto

Herrera sonha acabar a carreira no FC Porto

O "boavisteiro" da seleção mais pequena do Mundial

O "boavisteiro" da seleção mais pequena do Mundial

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil