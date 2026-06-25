Lisboa e Vale do Tejo quer municípios a promoverem o uso da bicicleta

Dez medidas de promoção do uso da bicicleta da COP30 Bike Ride foram propostas, esta quinta-feira, pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo aos 52 municípios da região.

A COP31 Bike Ride é uma estafeta internacional de bicicleta e vela que liga simbolicamente a cidade de Belém (Brasil), anfitriã da COP30, a Antália (Turquia), a cidade turca onde, de 09 a 20 de novembro, se realiza a 31.ª Cimeira Mundial do Clima (COP) das Nações Unidas.

Em comunicado, a Ecomood Portugal, que coordena a iniciativa em Portugal, refere que o documento com as 10 propostas embarcou num veleiro no Brasil, fez escala na cidade da Horta (Açores) e chegará ao Porto de Recreio de Oeiras no domingo, onde será passado à ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, e ao presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, e destes aos ciclistas que seguirão viagem de bicicleta até Antália.

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Entre as propostas da COP Bike Ride, que são inspiradas no conceito "Caminhar-Pedalar-Passear (WCR, na sigla em inglês), está a conclusão de uma rede estrutural básica de ciclovias em cada cidade até 2030, especialmente em conectividade intermunicipal e multimodal para deslocações diárias.

A redução do tráfego de automóveis, limitando a velocidade e o volume, a elaboração de planos específicos até 2030, o aumento de áreas exclusivas para bicicletas e caminhadas, as quais deverão passar perto de escolas, centros de transporte público, comércio local e áreas verdes, são outras propostas da COP Bike Ride.

Entre as medidas está também a capacitação de menores de 12 anos e mulheres para uma utilização da bicicleta mais eficiente e disseminada na sociedade.

A COP Bike Ride é uma iniciativa global de cidadãos que consiste em pedalar de uma COP para a COP seguinte, com o objetivo de promover o uso da bicicleta e, deste modo, contribuir para reduzir as emissões de CO2.

Em Portugal, a iniciativa é promovida pelo Pacto Climático, por vários municípios e outras entidades, com coordenação da Ecomood Portugal.

De acordo com a nota, a COP Bike Ride 31 envolve mais de 10 mil ativistas de mais de 20 países.

A passagem oficial de testemunho do veleiro para os ciclistas no Porto de Recreio de Oeiras ocorrerá domingo às 10:00, altura em que Isaltino Morais vai também anunciar medidas para reforçar a prática do ciclismo nos programas de sustentabilidade do concelho.

Neste dia será também lançada a edição da COP Oeiras Valley, uma iniciativa ambiental realizada por estudantes do ensino secundário.