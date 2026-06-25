Proibição de camiões na VCI no Porto em dias úteis arranca a 15 de setembro

A proibição da circulação de pesados de mercadorias na VCI entre as 07h00 e as 21h00 nos dias úteis vai ser implementada a partir de 15 de setembro, disse esta quinta-feira o presidente da Câmara do Porto.

Numa declaração enviada à Lusa, o autarca eleito pela coligação PSD/CDS-PP/IL congratula-se com a decisão anunciada pelo Governo, de proibir os pesados de mercadorias na Via de Cintura Interna (VCI) nos dias úteis, à exceção da noite e madrugada.

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"É o culminar de um trabalho conjunto entre o Governo, a câmara municipal e a Área Metropolitana do Porto, e constitui um grande avanço para a gestão do trânsito em uma das vias mais sobrecarregadas do país", notou o autarca.

Salientando que tem dialogado com o Governo e com a Infraestruturas de Portugal, aponta 15 de setembro como data de arranque da implementação, gabando ter conseguido concretizar "uma aspiração de décadas" em "apenas alguns meses de mandato".

A circulação de veículos pesados de mercadorias na VCI, no Porto, vai ser proibida nos dias úteis, entre as 07h00 e as 21h00, para descongestionar uma das vias nacionais com mais tráfego, anunciou esta quinta-feira o Governo.

"O que nós fazemos é um desincentivo e uma proibição do trânsito e circulação de veículos pesados de mercadorias nessa estrada, nos dias úteis entre as 07h00 e as 21h00 – as exceções estão reguladas – e com o objetivo de desviar esse tráfego para a Circular Externa do Porto (CREP)", anunciou o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, António Leitão Amaro, em conferência de imprensa após a reunião do Governo, no Campus XXI, em Lisboa.