Quase metade das candidaturas para recuperar habitações ainda por decidir

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) ainda tem por decidir quase metade das candidaturas apresentadas para receber apoio à recuperação de habitações danificadas pela tempestade Kristin que atingiu o território a 28 de janeiro.

De acordo com a informação prestada pela CCDRC, até 20 de junho foram apreciadas 13.670, o que corresponde a 53%.

No total, foram apresentadas quase 26 mil candidaturas (25.723), em 73 municípios diferentes. Até ao momento, 4.353 candidaturas foram rejeitadas

O documento refere que já foram pagos quase 39 milhões de euros.

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Dos 73 municípios, 15 já conseguiram dar resposta a todas as candidaturas recebidas e 28 já têm mais de 90% das candidaturas respondidas.

Leira, Marinha Grande, Pombal, Sertã, Ansião e Coimbra são os seis municípios que receberam maior número de processos. A Marinha Grande é o que está mais atrasado, das 3.365 candidaturas que receberam decidiram sobre 337, ou seja, 10%. Já Pombal, que recebeu 2.483 candidaturas, já decidiu sobre 2.060, ou seja, 83%.

A CCDRC promete atualizar esta contabilidade a 30 de junho, data que o Governo apontava como sendo limite para resolver todos os processos.