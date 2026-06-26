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Dia Internacional de Luta contra o Abuso e o Tráfico de Drogas

Apreendidas 161 toneladas de droga desde 2025. ICAD lança campanha de sensibilização para jovens

26 jun, 2026 - 20:02 • Redação

O ICAD lançou esta sexta-feira a primeira campanha de sensibilização pública para a prevenção do consumo de droga em mais de uma década. Segundo a presidente da instituição, atualmente “há menos jovens a consumir, mas os que consomem têm consumos mais graves”. Num ano e meio, a PJ apreendeu “quantidades colossais de cocaína”.

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A PJ apreendeu 161 toneladas de droga desde 2025.
Desde 2025, a PJ apreendeu 161 toneladas de droga, das quais 41 correspondem a cocaína. No mesmo período, foram detidas mais de 2.600 pessoas por tráfico de estupefacientes.

Neste Dia Internacional de Luta contra o Abuso e o Tráfico de Drogas, o Instituto para os Comportamentos Aditivos e Dependências (ICAD) lançou uma campanha nacional de sensibilização para a prevenção do consumo de droga. Sob o mote “Bom é poder decidir! As tuas escolhas, a tua saúde!”, a campanha, desenvolvida para o ambiente digital, é dirigida, sobretudo, aos jovens.

Durante a apresentação, na sede da Polícia Judiciária (PJ), em Lisboa, a presidente do ICAD, Joana Teixeira, recordou o auditório que “há mais de dez anos que não havia uma campanha universal nesta área”.

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A ação terá uma duração de 12 meses e, segundo o ICAD, surge da “persistência de comportamentos de risco entre jovens” e da “influência crescente do meio digital”. O foco está na prevenção e, no centro da campanha, está a “capacidade de escolha”.

“Atualmente, há menos jovens a consumir”, afirmou a presidente do ICAD, “mas os que consomem têm consumos mais graves”. Por esse motivo, explicou, “vamos inovar e aproximar-nos dos jovens”.

A campanha está assente em cinco fatores de proteção – reforçar a auto-estima, o sentimento de pertença, a necessidade de lazer, a adoção de hábitos saudáveis e a promoção do bem-estar emocional.

Outro dos destaques é a promoção da linha 1414, que funciona todos os dias úteis entre as 10h00 e as 18h00 e permite – de forma anónima, gratuita e confidencial obter suporte emocional e aconselhamento sobre questões relacionadas com comportamentos aditivos.

Também presente na sessão, a secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, aproveitou a ocasião para lembrar que “os progressos alcançados não permitem desvalorizar os desafios que permanecem”. Nesse sentido, sublinhou que as campanhas de prevenção “podem contribuir para mudanças de comportamento e são mais eficazes quando falam a linguagem do seu público”.

"Consumo de droga só traz prejuízos e sofrimento"

Antes do lançamento da campanha, Artur Vaz, diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, revelou que, desde o início de 2025, foram apreendidas “quantidades colossais de cocaína”.

Das 161 toneladas de droga apreendidas, 41 correspondem a cocaína. “São 410 milhões de doses individuais que não chegaram aos consumidores”, garantiu. No mesmo período, foram detidas mais de 2.600 pessoas.

“O consumo de droga só traz prejuízos e sofrimento”, asseverou, referindo que as substâncias ilícitas “são cada vez mais potentes”. “Com muita frequência surgem novas drogas cujos efeitos na saúde são desconhecidos”, disse ainda.

O tráfico de droga “é um caminho errado e, mais cedo ou mais tarde, essas pessoas [traficantes] vão ser, seguramente, detidas”, assegurou o polícia. “Ninguém consegue esconder por muito tempo as suas atividades ilícitas”, rematou.

Em conferência de imprensa, a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, disse que “é importante alertar as novas gerações para esta problemática e para que não se normalizem comportamentos que podem afastá-los de si próprios, das suas relações, da sua vida e que podem redundar, e normalmente redundam, na prática de crimes”.

No final do anúncio, realizou-se ainda um momento simbólico de encaminhamento de substâncias ilícitas apreendidas para incineração.

*Edição de Ricardo Vieira

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