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Aumenta para 28 o número de mortos na comunidade portuguesa na Venezuela

26 jun, 2026 - 17:45 • Ricardo Vieira

Informação foi avançada pelo secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa. Missão portuguesa chega à Venezuela no sábado

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Aumenta de 15 para 28 o número de mortos na comunidade portuguesa na Venezuela na sequência dos sismos desta semana, avançou esta sexta-feira à tarde o secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, numa segunda atualização do número de vítimas no espaço de poucas horas.

O governante falava aos jornalistas na Base Aérea de Beja, de onde vão partir ao final da tarde dois aviões da Força Aérea com 64 operacionais e 23 toneladas de ajuda humanitária, rumo à Venezuela.

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Além das 28 vítimas mortais entre portugueses e lusodescendentes, há 56 desaparecidos ou incontactáveis, indica Emídio Sousa.

Um grupo de tripulantes da TAP, que se encontrava retido em Caracas, na Venezuela, já está de regresso a Portugal num avião da Força Aérea Espanhola, indicou o secretário de Estado das Comunidades.

O último balanço oficial das autoridades venezuelanas aponta para pelo menos 920 mortos e 2.980 feridos.

Imagens aéreas mostram a destruição na Venezuela após os dois grandes sismos
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Missão portuguesa chega à Venezuela no sábado

Dois aviões KC-390 da Força Aérea com operacionais portugueses partem esta sexta, entre as 19h30 e as 20h00, da base aérea de Beja, indica o Ministério dos Negócios Estrangeiros, em comunicado.

De acordo com Emídio Sousa a missão chega à Venezuela no sábado poderá ter uma duração de pelo menos dez dias.

O contingente tem um total de 64 pessoas, entre elementos da Unidade Especial de Proteção e Socorro (UEPS) da Guarda Nacional Republicana, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Os operacionais portugueses são especializados em operações de busca e salvamento, recuperação de vítimas, resposta a catástrofes e apoio médico de emergência.

Os aviões da Força Aérea levam a bordo 23 toneladas de ajuda humanitária, destinada a apoiar as operações de socorro e assistência às populações afetadas pelos dois sismos de quarta-feira, 24 de junho.

[notícia atualizada às 18h45, de 26/06/2026 - com nova atualização do número de mortos]

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