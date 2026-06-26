Aumenta para 28 o número de mortos na comunidade portuguesa na Venezuela

Aumenta de 15 para 28 o número de mortos na comunidade portuguesa na Venezuela na sequência dos sismos desta semana, avançou esta sexta-feira à tarde o secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, numa segunda atualização do número de vítimas no espaço de poucas horas.

O governante falava aos jornalistas na Base Aérea de Beja, de onde vão partir ao final da tarde dois aviões da Força Aérea com 64 operacionais e 23 toneladas de ajuda humanitária, rumo à Venezuela.



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Além das 28 vítimas mortais entre portugueses e lusodescendentes, há 56 desaparecidos ou incontactáveis, indica Emídio Sousa.

Um grupo de tripulantes da TAP, que se encontrava retido em Caracas, na Venezuela, já está de regresso a Portugal num avião da Força Aérea Espanhola, indicou o secretário de Estado das Comunidades.

O último balanço oficial das autoridades venezuelanas aponta para pelo menos 920 mortos e 2.980 feridos.