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Sismos
Aumenta para 28 o número de mortos na comunidade portuguesa na Venezuela
26 jun, 2026 - 17:45 • Ricardo Vieira
Informação foi avançada pelo secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa. Missão portuguesa chega à Venezuela no sábado
Aumenta de 15 para 28 o número de mortos na comunidade portuguesa na Venezuela na sequência dos sismos desta semana, avançou esta sexta-feira à tarde o secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, numa segunda atualização do número de vítimas no espaço de poucas horas.
O governante falava aos jornalistas na Base Aérea de Beja, de onde vão partir ao final da tarde dois aviões da Força Aérea com 64 operacionais e 23 toneladas de ajuda humanitária, rumo à Venezuela.
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Além das 28 vítimas mortais entre portugueses e lusodescendentes, há 56 desaparecidos ou incontactáveis, indica Emídio Sousa.
Um grupo de tripulantes da TAP, que se encontrava retido em Caracas, na Venezuela, já está de regresso a Portugal num avião da Força Aérea Espanhola, indicou o secretário de Estado das Comunidades.
O último balanço oficial das autoridades venezuelanas aponta para pelo menos 920 mortos e 2.980 feridos.
Missão portuguesa chega à Venezuela no sábado
Dois aviões KC-390 da Força Aérea com operacionais portugueses partem esta sexta, entre as 19h30 e as 20h00, da base aérea de Beja, indica o Ministério dos Negócios Estrangeiros, em comunicado.
De acordo com Emídio Sousa a missão chega à Venezuela no sábado poderá ter uma duração de pelo menos dez dias.
O contingente tem um total de 64 pessoas, entre elementos da Unidade Especial de Proteção e Socorro (UEPS) da Guarda Nacional Republicana, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).
Os operacionais portugueses são especializados em operações de busca e salvamento, recuperação de vítimas, resposta a catástrofes e apoio médico de emergência.
Os aviões da Força Aérea levam a bordo 23 toneladas de ajuda humanitária, destinada a apoiar as operações de socorro e assistência às populações afetadas pelos dois sismos de quarta-feira, 24 de junho.
[notícia atualizada às 18h45, de 26/06/2026 - com nova atualização do número de mortos]
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