Carreiras fluviais Seixal-Barreiro-Cais do Sodré arrancam sábado em regime experimental

A Transtejo Soflusa inicia no sábado, em regime experimental, uma ligação fluvial entre Seixal, Barreiro e Cais do Sodré, com seis carreiras aos sábados, para reforçar a mobilidade intermunicipal na margem sul do Tejo.

Em comunicado, a Transtejo Soflusa salientou que a nova ligação fluvial estabelece uma ligação direta entre os concelhos do Seixal e do Barreiro, sem necessidade de passagem por Lisboa, mantendo válidos os títulos de transporte atualmente em vigor, e promove uma maior integração da rede de transporte público na Área Metropolitana de Lisboa.

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A empresa, que assegura as ligações fluviais entre as duas margens do Tejo, referiu ainda que a operação surge como "resposta à necessidade de melhorar a acessibilidade entre dois importantes polos urbanos da Margem Sul, criando novas oportunidades de deslocação para fins sociais, turísticos, culturais e comerciais".

A Transtejo Soflusa sublinhou ainda que as novas carreiras não só promovem uma "utilização mais eficiente da rede fluvial existente", como também beneficiam os passageiros com uma "redução dos tempos de deslocação entre os dois concelhos".

Entre outros benefícios para os passageiros, a empresa destacou o aumento da flexibilidade para atividades de lazer ao fim de semana e a possibilidade de realização de percursos circulares através da combinação de diferentes modos de transporte público.