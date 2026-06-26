Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 26 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Exames

Daltonismo levou à troca de cartoon no exame de Português, mas Plano B “comprometeu rigor”

26 jun, 2026 - 13:25 • Cristina Nascimento

Ministério da Educação vai criar base de dados com materiais de apoio e recursos disponibilizados no mercado editorial.

A+ / A-

O Ministério da Educação reconhece que o cartoon utilizado no exame de português foi uma “falha objetiva” no processo de elaboração da prova.

Em comunicado, o gabinete de Fernando Alexandre explica que a escolha daquela imagem foi feita numa “fase já adiantada da conceção do exame”, depois de se ter verificado que a primeira imagem escolhida “não garantia acessibilidade plena a alunos com daltonismo”.

“A equipa de autores não realizou uma nova pesquisa no mercado editorial, dado que essa validação ocorrera anteriormente, embora numa altura em que o item do Grupo III continha a imagem original”, lê-se na nota.

O ministério acrescenta que, segundo o relatório da Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) “esta falha objetiva […] comprometeu, de facto, o rigor exigido a um processo desta natureza”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Perante as conclusões, o ministério instruiu o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) a reforçar, no âmbito da elaboração de enunciados de provas e exames nacionais, os "procedimentos de verificação de itens previamente publicados, bem como criar uma base de dados, atualizada periodicamente, para permitir às equipas consultar de forma sistemática materiais de apoio e recursos já disponibilizados no mercado editorial.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 26 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela. "Daquele prédio, só vi sair uma família"

Vídeo

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela. "Daquele prédio, só vi sair uma família"

O bebé retirado dos escombros, a mulher que deu à luz e o cão resgatado: as histórias de esperança na Venezuela

O bebé retirado dos escombros, a mulher que deu à luz (...)

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É poss(...)

Adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Herrera sonha acabar a carreira no FC Porto

Herrera sonha acabar a carreira no FC Porto