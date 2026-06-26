Daltonismo levou à troca de cartoon no exame de Português, mas Plano B “comprometeu rigor”

O Ministério da Educação reconhece que o cartoon utilizado no exame de português foi uma “falha objetiva” no processo de elaboração da prova.

Em comunicado, o gabinete de Fernando Alexandre explica que a escolha daquela imagem foi feita numa “fase já adiantada da conceção do exame”, depois de se ter verificado que a primeira imagem escolhida “não garantia acessibilidade plena a alunos com daltonismo”.

“A equipa de autores não realizou uma nova pesquisa no mercado editorial, dado que essa validação ocorrera anteriormente, embora numa altura em que o item do Grupo III continha a imagem original”, lê-se na nota.

O ministério acrescenta que, segundo o relatório da Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) “esta falha objetiva […] comprometeu, de facto, o rigor exigido a um processo desta natureza”.

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Perante as conclusões, o ministério instruiu o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) a reforçar, no âmbito da elaboração de enunciados de provas e exames nacionais, os "procedimentos de verificação de itens previamente publicados, bem como criar uma base de dados, atualizada periodicamente, para permitir às equipas consultar de forma sistemática materiais de apoio e recursos já disponibilizados no mercado editorial.