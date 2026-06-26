CCDR de Lisboa desafia 52 municípios a promoverem o uso da bicicleta até 2030

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT) desafiou os 52 municípios da região a adotarem, até 2030, dez medidas para promover o uso da bicicleta, numa iniciativa integrada na estafeta internacional COP 31 Bike Ride, que faz escala em Portugal antes de seguir para a Turquia, onde decorrerá a próxima Conferência das Nações Unidas sobre o Clima.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No domingo, 28 de junho, o testemunho da iniciativa chegará ao Porto de Recreio de Oeiras, depois de uma viagem de veleiro iniciada em Belém do Pará, no Brasil, no âmbito da transição entre a COP30 e a COP31. A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, receberá oficialmente as propostas em nome do Governo, antes de o testemunho seguir de bicicleta até Antália, cidade turca que acolherá a cimeira do clima entre 9 e 20 de novembro.

Na mesma cerimónia, o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, anunciará novas medidas para reforçar o uso da bicicleta nas políticas de sustentabilidade do concelho e lançará a terceira edição da COP Oeiras Valley, um projeto ambiental dirigido a alunos do ensino secundário.

O coordenador da iniciativa em Portugal, António Gonçalves Pereira, da Ecomood/Climate Alliance Portugal e embaixador do Pacto Climático Europeu, apela ao Governo para assumir o compromisso com as propostas.

"Apelamos à ministra Maria da Graça Carvalho que assuma publicamente a adesão do Governo às propostas da COP Bike Ride, uma vez que há na sociedade portuguesa um largo consenso a esse respeito", afirma, citado em comunicado.

O responsável acrescenta que "a cidadania contemporânea exige, cada vez mais, condições para o uso da bicicleta e de outros modos de mobilidade suave".

A organização destaca que a COP 31 Bike Ride será a maior estafeta internacional de bicicleta pelo clima realizada até hoje, envolvendo cerca de 10 mil participantes de mais de 20 países. O objetivo é sensibilizar governos e autarquias para o papel da bicicleta na redução das emissões de dióxido de carbono.

Segundo António Gonçalves Pereira, "se as quotas dos transportes públicos, da caminhada e do ciclismo atingissem 80% das viagens nas nossas cidades, as emissões seriam 50% inferiores".

O coordenador sublinha ainda que "75% das viagens nas cidades têm menos de cinco quilómetros", defendendo que mais pessoas deveriam dispor de condições para utilizar a bicicleta e que "cerca de metade das entregas urbanas podiam ser feitas por bicicletas de carga em vez de camionetas".

As dez propostas entregues ao Governo incluem a criação de redes contínuas de ciclovias, a melhoria da ligação entre bicicleta e transportes públicos, estacionamento seguro para bicicletas, incentivo às bicicletas de carga para distribuição urbana e programas de formação destinados, sobretudo, a crianças até aos 12 anos e mulheres, para incentivar uma utilização mais alargada deste meio de transporte.

A cerimónia de passagem do testemunho do veleiro para os ciclistas está marcada para as 10h00 no Porto de Recreio de Oeiras. A partida oficial da estafeta em território europeu acontece às 12h00, com a primeira paragem em Algés, seguindo depois para Lisboa durante a tarde.