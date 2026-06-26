Detido em Lisboa suspeito de abusar sexualmente de criança durante quatro anos

Um homem de 24 anos foi detido, em Lisboa, pela Polícia Judiciária (PJ), por suspeitas da prática do crime de abuso sexual de crianças agravado. A vítima é um menino, atualmente com 13 anos, filho de uma cuidadora informal, que terá sido abusado entre os quatro e os oito anos.

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Em comunicado, a PJ adianta que a detenção foi realizada pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo e que os factos investigados terão ocorrido ao longo de quatro anos, período em que o suspeito tinha “acesso facilitado ao menor”, devido à circunstância de a mãe da criança exercer funções como cuidadora informal.

Segundo a nota da PJ, a criança começou por evidenciar alterações de comportamento em contexto escolar, situação que levou ao acompanhamento psicológico. Durante esse acompanhamento, o menor terá revelado “indicadores sugestivos de abuso sexual”, o que motivou a comunicação do caso à Polícia Judiciária por parte da escola.

Na sequência das diligências de investigação, a PJ refere que foi possível “confirmar-se a suspeita” e identificar o alegado autor dos abusos.

A detenção foi efetuada em articulação com o Ministério Público de Vila Franca de Xira, perante o que a PJ descreve como um “concreto e intenso perigo de perturbação do decurso do inquérito”, nomeadamente quanto à conservação da prova.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Loures, para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.