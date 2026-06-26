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Detido em Lisboa suspeito de abusar sexualmente de criança durante quatro anos

26 jun, 2026 - 15:50 • Olímpia Mairos

A investigação começou após a vítima revelar alterações de comportamento na escola. O suspeito, de 24 anos, será presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Loures.

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Um homem de 24 anos foi detido, em Lisboa, pela Polícia Judiciária (PJ), por suspeitas da prática do crime de abuso sexual de crianças agravado. A vítima é um menino, atualmente com 13 anos, filho de uma cuidadora informal, que terá sido abusado entre os quatro e os oito anos.

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Em comunicado, a PJ adianta que a detenção foi realizada pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo e que os factos investigados terão ocorrido ao longo de quatro anos, período em que o suspeito tinha “acesso facilitado ao menor”, devido à circunstância de a mãe da criança exercer funções como cuidadora informal.

Segundo a nota da PJ, a criança começou por evidenciar alterações de comportamento em contexto escolar, situação que levou ao acompanhamento psicológico. Durante esse acompanhamento, o menor terá revelado “indicadores sugestivos de abuso sexual”, o que motivou a comunicação do caso à Polícia Judiciária por parte da escola.

Na sequência das diligências de investigação, a PJ refere que foi possível “confirmar-se a suspeita” e identificar o alegado autor dos abusos.

A detenção foi efetuada em articulação com o Ministério Público de Vila Franca de Xira, perante o que a PJ descreve como um “concreto e intenso perigo de perturbação do decurso do inquérito”, nomeadamente quanto à conservação da prova.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Loures, para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

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