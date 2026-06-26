Elevador da Glória: dois processos de indemnização completos, 38 por concluir

Apenas duas pessoas envolvidas no acidente do elevador da Glória, em Lisboa, têm o processo indemnizatório completo, faltando indemnizações para 38 pessoas feridas ou famílias das vítimas mortais, avançou esta sexta-feira o BE/Lisboa, após reunião com a Carris.

"Ficou claro que apenas duas pessoas já têm o processo indemnizatório completo, faltando indemnizações para 38 pessoas feridas ou famílias das vítimas mortais. Este atraso na resposta às vítimas é algo que deve causar a maior consternação, quando já passaram 10 meses desde o mais grave acidente na história recente da cidade", adiantou o BE em comunicado, após uma reunião entre a administração da Carris (responsável pelo elevador da Glória) e os vereadores da oposição, que decorreu hoje nos Paços do Concelho, promovida pela liderança PSD/CDS-PP/IL.

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Segundo o BE, que esteve representado na reunião por Ricardo Moreira, da reunião "resultou explícito que, à exceção de uma, todas as auditorias à tragédia do elevador da Glória só avançaram com a nova administração e apenas já no segundo trimestre", o que "colide" com os anúncios do presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Carlos Moedas, "que foi sempre falando de várias auditorias em curso".

O BE considerou "da maior gravidade" que a tutela e a empresa "não tenham averiguado quem, em que data e em que qualidade forneceu informações incorretas" aos inspetores do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), exigindo que essa questão fosse também auditada.

A vereação bloquista referiu ainda ter recebido "com estupefação" a informação de que o contrato com a empresa de manutenção MNTC - Serviços Técnicos de Engenharia, que foi considerado de preço anormalmente baixo, não tenha sido alvo de nenhum processo de auditoria.

"O Bloco exigiu respostas céleres quanto à internalização dos processos de manutenção dos elevadores e ascensores, assim como quanto ao desenvolvimento do projeto que leve à reabertura dos equipamentos no mais curto espaço de tempo", salientou.