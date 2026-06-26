- Noticiário das 16h
- 26 jun, 2026
-
Elevador da Glória: dois processos de indemnização completos, 38 por concluir
26 jun, 2026 - 17:02 • Lusa
A informação foi avançada pelo Bloco de Esquerda, após uma reunião com a Carris.
Apenas duas pessoas envolvidas no acidente do elevador da Glória, em Lisboa, têm o processo indemnizatório completo, faltando indemnizações para 38 pessoas feridas ou famílias das vítimas mortais, avançou esta sexta-feira o BE/Lisboa, após reunião com a Carris.
"Ficou claro que apenas duas pessoas já têm o processo indemnizatório completo, faltando indemnizações para 38 pessoas feridas ou famílias das vítimas mortais. Este atraso na resposta às vítimas é algo que deve causar a maior consternação, quando já passaram 10 meses desde o mais grave acidente na história recente da cidade", adiantou o BE em comunicado, após uma reunião entre a administração da Carris (responsável pelo elevador da Glória) e os vereadores da oposição, que decorreu hoje nos Paços do Concelho, promovida pela liderança PSD/CDS-PP/IL.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Segundo o BE, que esteve representado na reunião por Ricardo Moreira, da reunião "resultou explícito que, à exceção de uma, todas as auditorias à tragédia do elevador da Glória só avançaram com a nova administração e apenas já no segundo trimestre", o que "colide" com os anúncios do presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Carlos Moedas, "que foi sempre falando de várias auditorias em curso".
O BE considerou "da maior gravidade" que a tutela e a empresa "não tenham averiguado quem, em que data e em que qualidade forneceu informações incorretas" aos inspetores do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), exigindo que essa questão fosse também auditada.
A vereação bloquista referiu ainda ter recebido "com estupefação" a informação de que o contrato com a empresa de manutenção MNTC - Serviços Técnicos de Engenharia, que foi considerado de preço anormalmente baixo, não tenha sido alvo de nenhum processo de auditoria.
"O Bloco exigiu respostas céleres quanto à internalização dos processos de manutenção dos elevadores e ascensores, assim como quanto ao desenvolvimento do projeto que leve à reabertura dos equipamentos no mais curto espaço de tempo", salientou.
Polícia Judiciária
Elevador da Glória. Ministério Público confirma buscas na sede da Carris
Em causa, estarão crimes de homicídio por negligên(...)
Na quarta-feira, o vice-presidente da CML revelou, em reunião pública, que o processo de indemnização às vítimas do acidente do elevador da Glória ainda está em curso, com compensações já pagas e outras "em negociação", sem detalhar, considerando a demora "normal".
"As compensações estão a ser tratadas e já houve compensações pagas e há outras que ainda estão - é normal - em negociação, porque há cidadãos que pedem valores – não vou classificar – com uma escala muito distinta. Isto acontece em todas as situações em qualquer parte do mundo", afirmou Gonçalo Reis (PSD), após ser questionado pela vereação do PS.
Em causa está o descarrilamento do elevador da Glória, ocorrido em 03 setembro de 2025, que provocou 16 mortos e mais de 20 feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.
Passados cerca de 10 meses do acidente, o vereador do PS Pedro Anastácio questionou a governação PSD/CDS-PP/IL, liderada pelo social-democrata Carlos Moedas, sobre "quantas vítimas, efetivamente, já foram indemnizadas ou [com as quais] já se alcançou acordo?".
Em resposta, o vice-presidente da câmara acusou o PS de "continuar a fazer aproveitamento político" desta tragédia e assegurou que a autarquia está a cumprir com a atribuição de indemnizações, bem como no processo de auditorias, em que está a decorrer uma auditoria interna, por parte da empresa municipal Carris, e uma auditoria externa, atribuída ao CATIM - Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica.
O autarca realçou ainda que, por iniciativa da governação PSD/CDS-PP/IL, a administração da Carris iria reunir-se hoje com os vereadores da oposição – PS, Livre, BE, PCP e Chega – e com os deputados municipais, na segunda-feira, para "explicar com toda a transparência" o que está a fazer.
- Noticiário das 16h
- 26 jun, 2026
-
- Elevador da Glória. Ministério Público confirma buscas na sede da Carris
- Elevador da Glória: Filhos de guarda-freio com bolsa de 160 euros por mês
- Elevador da Glória, 6 meses depois. "O tempo vai passando, custa menos. Mas ainda é muito triste"
- Marcelo surpreendido com relatório preliminar ao acidente no Elevador da Glória
- Cabo não estava certificado para utilização no Elevador da Glória, diz relatório
- Elevador da Glória. Ministério Público confirma buscas na sede da Carris
- Elevador da Glória: Filhos de guarda-freio com bolsa de 160 euros por mês
- Elevador da Glória, 6 meses depois. "O tempo vai passando, custa menos. Mas ainda é muito triste"
- Marcelo surpreendido com relatório preliminar ao acidente no Elevador da Glória
- Cabo não estava certificado para utilização no Elevador da Glória, diz relatório