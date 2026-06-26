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Homem de 24 anos detido em Lagoa por suspeitas de pornografia de menores

26 jun, 2026 - 12:02 • Olímpia Mairos

Suspeito terá acedido, armazenado e partilhado conteúdos de exploração sexual de menores desde, pelo menos, 2023, segundo a Polícia Judiciária.

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Um homem de 24 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), em Lagoa, por estar fortemente indiciado da prática de vários crimes de pornografia de menores.

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Em comunicado, a PJ adianta que a detenção foi efetuada na quinta-feira pelo Departamento de Investigação Criminal de Portimão, no âmbito de uma investigação que permitiu apurar que o suspeito, pelo menos desde 2023, acedia, detinha e partilhava, de forma reiterada, conteúdos de exploração sexual de menores em suporte informático.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

O inquérito é dirigido pelo Ministério Público de Portimão.

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