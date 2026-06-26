Militar da GNR faz disparos em Centro de Formação onde se encontrava ministro da Administração Interna

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, comitiva e elementos da Guarda Nacional Republicana (GNR) não ganharam para o susto.

Ao inicio da tarde desta sexta-feira, e após a cerimónia de juramento de bandeira do 58.º Curso de Formação de Guardas, decorria um almoço quando um cabo chefe disparou vários tiros para o ar, apurou a Renascença. Na altura, o ministro estava acompanhado do comandante geral da GNR, Rui Veloso.

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Contactada pelas Renascença, a Guarda Nacional Republicana informa que “um militar, que se encontrava de serviço interno, efetuou disparos para o ar com a arma de serviço, não tendo daí resultado quaisquer feridos ou danos materiais”.

Com um quadro clinico já conhecido, “o militar, que no momento aparentava instabilidade do foro psicológico, foi de imediato acompanhado pelos serviços clínicos da Guarda, tendo a situação sido prontamente controlada”.

Militar encaminhado para internamento compulsivo



A Renascença sabe que no local se encontrava a psicóloga do Centro que entrou de imediato em ação. O militar foi encaminhado para internamento compulsivo acompanhado numa unidade de saúde.