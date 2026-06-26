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Militar da GNR faz disparos em Centro de Formação onde se encontrava ministro da Administração Interna

26 jun, 2026 - 16:15 • Liliana Monteiro

O ministro da Administração Interna almoçava com o comandante geral da GNR, no Centro de Formação de Portalegre da GNR, quando o incidente ocorreu. Não há feridos. Militar foi encaminhado para internamento compulsivo.

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O ministro da Administração Interna, Luís Neves, comitiva e elementos da Guarda Nacional Republicana (GNR) não ganharam para o susto.

Ao inicio da tarde desta sexta-feira, e após a cerimónia de juramento de bandeira do 58.º Curso de Formação de Guardas, decorria um almoço quando um cabo chefe disparou vários tiros para o ar, apurou a Renascença. Na altura, o ministro estava acompanhado do comandante geral da GNR, Rui Veloso.

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Contactada pelas Renascença, a Guarda Nacional Republicana informa que “um militar, que se encontrava de serviço interno, efetuou disparos para o ar com a arma de serviço, não tendo daí resultado quaisquer feridos ou danos materiais”.

Com um quadro clinico já conhecido, “o militar, que no momento aparentava instabilidade do foro psicológico, foi de imediato acompanhado pelos serviços clínicos da Guarda, tendo a situação sido prontamente controlada”.

Militar encaminhado para internamento compulsivo

A Renascença sabe que no local se encontrava a psicóloga do Centro que entrou de imediato em ação. O militar foi encaminhado para internamento compulsivo acompanhado numa unidade de saúde.

Fonte militar adianta que o incidente aconteceu num local afastado do ministro da Administração Interna, mas a situação obrigou à intervenção do corpo de segurança pessoal de Luís Neves.

A ocorrência foi de imediato comunicada às entidades competentes, designadamente à Polícia Judiciária Militar e ao Ministério Público.

A Guarda Nacional Republicana realizou esta sexta-feira, às 10h00, a cerimónia de juramento de bandeira do 58.º Curso de Formação de Guardas que ainda não o tivessem efetuado nas Forças Armadas, no Centro de Formação de Portalegre.

O evento foi presidido pelo ministro da Administração Interna, Luís Neves, contando com a presença do comandante-geral da Guarda Nacional Republicana, tenente-general Rui Alberto Ribeiro Veloso e de diversas entidades civis e militares.

Juraram bandeira em cerimónia pública perante o Estandarte Nacional, 652 guardas-provisórios (577 masculinos e 75 femininos) que estão a frequentar o 58.º Curso de Formação de Guardas, de um total de 794 guardas-provisórios.

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