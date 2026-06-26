​Ministério convoca professores aposentados para classificar exames do 12.º ano

“Nem os professores de Português, nem os de nenhuma outra disciplina. A disciplina de Biologia e Geologia, também a de Geografia, que já deviam ter recebido no dia de ontem [quinta-feira], também não receberam os itens a classificar. E no dia de hoje estava previsto Matemática e também podemos assegurar que nenhum professor foi convocado sequer para a classificação desses itens”, refere.

Cristina Mota, dirigente do MEP, adianta que, mais de uma semana depois de terem sido feitos, “nenhum professor do ensino secundário está a classificar qualquer exame”.

O Ministério da Educação está a convocar mais professores , alguns já aposentados, para reforçar o número de docentes para classificar exames de 12.º ano. É o que diz à Renascença o movimento Missão Escola Pública (MEP).

Nestas declarações à Renascença, Cristina Mota adianta que a plataforma eletrónica estará na origem dos problemas.

“Já estão a conseguir aceder à plataforma, o que não acontecia antes, mas não têm qualquer item para classificação”, especifica.

Para compensar, o Ministério da Educação está a convocar mais professores classificadores.

Cristina Mota refere ter a “informação que relativamente à disciplina, por exemplo, de Português já estavam convocados os professores para a classificação e, entretanto, começaram a surgir novas convocatórias”, entre os quais “professores que já estão aposentados há mais de um ano e que agora foram convocados para a classificação”.

“Também, por exemplo, para classificar a disciplina de Francês foram convocados professores de Geografia ou então também estão a ser convocados professores através de uma escola onde não estão a lecionar”, acrescenta.

Mudança no cronograma pode condicionar homologação dos resultados?

Outra medida que a tutela terá tomado é a alteração do cronograma inicial.

“Neste momento todos os prazos foram prolongados até à data final do cronograma – 10 de julho. Ora, nós entendemos que se nessa data estivessem reunidos todos os itens classificados, pode ser cumprida a data de afixação no dia 14. No entanto, lembramos que o cronograma era faseado, nem todas as provas eram entregues na mesma altura, justamente para não existir um congestionamento da plataforma na altura da homologação”, descreve.

Cristina Mota receia que “o facto de todos os exames neste momento terem a mesma data para entrega, poderá condicionar efetivamente, quer à homologação dos resultados, quer a afixação e por conseguindo a segunda fase dos exames que comece imediatamente a seguir”.

A data prevista para a publicação das notas dos exames é 14 de julho.