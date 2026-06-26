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Sismos
Missão portuguesa com 60 operacionais e 23 toneladas de ajuda chega à Venezuela no sábado
26 jun, 2026 - 19:01 • Ricardo Vieira
Os operacionais portugueses são especializados em operações de busca e salvamento, recuperação de vítimas, resposta a catástrofes e apoio médico de emergência.
Dois aviões KC-390 da Força Aérea com operacionais portugueses partem esta sexta, entre as 19h30 e as 20h00, da base aérea de Beja, indica o Ministério dos Negócios Estrangeiros, em comunicado. A missão tem como destino a Venezuela, que esta semana foi devastada por dois violentes sismos.
O contingente tem um total de 64 pessoas, entre elementos da Unidade Especial de Proteção e Socorro (UEPS) da Guarda Nacional Republicana, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).
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Os operacionais portugueses são especializados em operações de busca e salvamento, recuperação de vítimas, resposta a catástrofes e apoio médico de emergência.
Os aviões da Força Aérea levam a bordo 23 toneladas de ajuda humanitária, destinada a apoiar as operações de socorro e assistência às populações afetadas pelos dois sismos de quarta-feira, 24 de junho.
A missão chega à Venezuela no sábado e poderá ter uma duração de pelo menos dez dias, disse aos jornalistas na Base Aérea de Beja o secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa.
O número de mortos na comunidade portuguesa na Venezuela aumentou de 15 para 28, indicou o governante.
De acordo com as autoridades venezuelanas, o número total de mortos aumentou para 920 e há dezenas de pessoas presas nos escombros.
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