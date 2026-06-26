- Noticiário das 10h
- 26 jun, 2026
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Sismos na Venezuela
Sismo agravam riscos para milhões de retornados venezuelanos
26 jun, 2026 - 10:23 • Hugo Monteiro
Mais de 1,2 milhões de pessoas regressaram à Venezuela nos últimos anos. Os sismos de quarta-feira vieram agravar as condições de vida de quem enfrenta "desafios de reintegração", com dificuldade para "encontrar habitação ou emprego" e garantir "a subsistência", diz o ACNUR.
O Portugal com ACNUR alerta para a situação de mais de 1,2 milhões de retornados venezuelano, que regressaram àquele país desde 2018, "quer através do programa governamental, quer através por iniciativas próprias", e que vêem as suas vulnerabilidades agravadas com os sismos que atingiram a Venezuela. Em entrevista à Renascença, Marta Caria, responsável desta fundação parceira do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) em território nacional, destaca que "estes terramotos que atingiram a Venezuela afetaram comunidades que já enfrentavam enormes desafios para reconstruir as suas vidas" e que têm, agora, agravados a sua "vulnerabilidade e os riscos de segurança".
Marta Caria assinala que "antes destes terramotos, a Venezuela já enfrentava uma situação humanitária muito complexa", marcada por "vários desafios", desde "dificuldades económicas e sociais persistentes, com muitas famílias a viver em situação muito sensível", com "acesso limitado a serviços essenciais, como a saúde, a educação ou o saneamento".
Um quadro ainda mais complexo para quem, nos últimos anos, regressou ao país e que tem enfrentado "muitos desafios de reintegração", com dificuldade para "encontrar habitação e emprego" e, assim, garantir "a subsistência". Para além disso, entre estas pessoas "há um crescente número de crianças, idosos e mulheres em situação de vulnerabilidade". São pessoas "que estão em risco, com fragilidades dentro das próprias famílias". "Daí ser muito importante conseguir apoio para que estas pessoas tenham a proteção e tenham o abrigo necessário neste momento e os meios essenciais para conseguirem superar esta catástrofe", conclui Marta Caria.
A Portugal com ACNUR, a fundação parceira desta Agência da ONU para os Refugiados em território português, lançou uma campanha de angariação de fundos para ajudar a Venezuela na sequência do sismo que atingiu o norte do país na quarta-feira. Para fazer donativo, só é preciso aceder ao portal da ACNUR, encontrar a campanha "Ajude a Venezuela" ou usar o MBWAY para o número 911 060 339.
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