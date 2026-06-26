- Noticiário das 10h
- 26 jun, 2026
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Sismos na Venezuela. Nove portugueses e lusodescendentes entre as vítimas
26 jun, 2026 - 10:39
Números foram atualizados esta sexta-feira pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros português.
Nove portugueses e lusodescendentes morreram na sequência dos dois sismos registados quarta-feira na Venezuela e que causaram centenas de vítimas, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros português.
Os dois grandes sismos que foram registados na Venezuela, na quarta-feira, causaram pelo menos 235 mortos e 4.300 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.
Entre os mortos, há pelo menos nove portugueses e lusodescendentes, e o ministério remeteu a atualização do número de desaparecidos para mais tarde.
Portugal e outros sete países da União Europeia vão enviar equipas de busca e salvamento para a Venezuela.
Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por mais de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).
Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital Caracas e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.
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