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Suspeito de tentar matar homem à facada em Tarouca detido pela PJ

26 jun, 2026 - 11:16 • Olímpia Mairos

Suspeito terá esfaqueado a vítima no peito durante uma discussão na via pública. O homem ficou ferido, recebeu assistência hospitalar e já teve alta.

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Um homem de 74 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, por estar fortemente indiciado da prática dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, dano e ameaças, na sequência de um episódio ocorrido na madrugada de quarta-feira, em Tarouca, Lamego.

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Em comunicado, a PJ explica que os factos tiveram origem em confrontos verbais e físicos entre o suspeito e a vítima, motivados, alegadamente, por desentendimentos laborais iniciados no dia anterior.

Segundo a investigação, antes da agressão, o suspeito terá danificado o veículo da vítima e ameaçado a companheira desta. "No decurso da discussão, o suspeito, com recurso a um instrumento corto-perfurante, veio a desferir um golpe na zona do peito da vítima", refere a Polícia Judiciária.

A vítima necessitou de assistência médica no local e foi transportada para uma unidade hospitalar, devido à gravidade dos ferimentos. Após receber tratamento, já teve alta, adianta a PJ.

O detido será presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, onde lhe serão aplicadas as medidas de coação consideradas adequadas.

A investigação prossegue sob a direção do Ministério Público de Lamego.

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