Transtejo Soflusa reforça ligações após o jogo entre Portugal e Colômbia

Segundo a transportadora, o reforço será assegurado nas ligações Cacilhas–Cais do Sodré e Barreiro–Terreiro do Paço, permitindo que os passageiros "acompanhem o jogo e as celebrações sem preocupações com a viagem de regresso".

A TTSL explica que esta operação pretende "responder ao aumento da procura esperado numa noite marcada pelo apoio à seleção nacional, contribuindo para uma mobilidade mais cómoda e acessível para todos os adeptos".

A Transtejo Soflusa assegura as ligações fluviais entre Seixal, Montijo, Cacilhas, Barreiro e Trafaria/Porto Brandão e Lisboa.

No âmbito do Mundial 2026, Portugal defronta a Colômbia no sábado, às 19h30 locais (0h30 de domingo em Lisboa), num encontro que será arbitrado pelo australiano Alireza Faghani.

O Terreiro do Paço volta a acolher a transmissão do encontro no Lisboa Football Arena, espaço criado pela Câmara Municipal de Lisboa em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol, onde os adeptos podem acompanhar os jogos da competição em ecrã gigante.