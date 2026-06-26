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Transtejo Soflusa reforça ligações após o jogo entre Portugal e Colômbia

26 jun, 2026 - 12:25 • Lusa

Transtejo Soflusa reforça as ligações entre a Margem Sul e Lisboa na madrugada de domingo para facilitar a deslocação dos adeptos ao jogo entre Portugal e a Colômbia e o regresso após as celebrações.

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A Transtejo Soflusa (TTSL) vai reforçar a operação na madrugada de domingo, com uma carreira fluvial extra às 3h15, para facilitar a deslocação dos adeptos que pretendam assistir, em Lisboa, ao jogo entre Portugal e a Colômbia, anunciou esta sexta-feira a empresa.

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Segundo a transportadora, o reforço será assegurado nas ligações Cacilhas–Cais do Sodré e Barreiro–Terreiro do Paço, permitindo que os passageiros "acompanhem o jogo e as celebrações sem preocupações com a viagem de regresso".

A TTSL explica que esta operação pretende "responder ao aumento da procura esperado numa noite marcada pelo apoio à seleção nacional, contribuindo para uma mobilidade mais cómoda e acessível para todos os adeptos".

A Transtejo Soflusa assegura as ligações fluviais entre Seixal, Montijo, Cacilhas, Barreiro e Trafaria/Porto Brandão e Lisboa.

No âmbito do Mundial 2026, Portugal defronta a Colômbia no sábado, às 19h30 locais (0h30 de domingo em Lisboa), num encontro que será arbitrado pelo australiano Alireza Faghani.

O Terreiro do Paço volta a acolher a transmissão do encontro no Lisboa Football Arena, espaço criado pela Câmara Municipal de Lisboa em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol, onde os adeptos podem acompanhar os jogos da competição em ecrã gigante.

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