- Noticiário das 13h
- 26 jun, 2026
-
Em Destaque
Mundial2026
Transtejo Soflusa reforça ligações após o jogo entre Portugal e Colômbia
26 jun, 2026 - 12:25 • Lusa
Transtejo Soflusa reforça as ligações entre a Margem Sul e Lisboa na madrugada de domingo para facilitar a deslocação dos adeptos ao jogo entre Portugal e a Colômbia e o regresso após as celebrações.
A Transtejo Soflusa (TTSL) vai reforçar a operação na madrugada de domingo, com uma carreira fluvial extra às 3h15, para facilitar a deslocação dos adeptos que pretendam assistir, em Lisboa, ao jogo entre Portugal e a Colômbia, anunciou esta sexta-feira a empresa.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Tópicos
- Noticiário das 13h
- 26 jun, 2026
-
Comentários