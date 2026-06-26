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Venezuela. Missão portuguesa parte esta tarde para ajudar nas buscas

26 jun, 2026 - 08:33 • Liliana Monteiro

Equipa inclui elementos da GNR, INEM e Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e deverá viajar esta tarde para aquele país, afetado por dois violentos sismos.

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Deverá partir ainda esta sexta-feira a missão portuguesa para a Venezuela. A Renascença sabe que os elementos estão a ser convocados para estarem às 15h00 no aeródromo de Figo Maduro.

Ao que a Renascença apurou, cumprem-se ainda requisitos, como a vacinação necessária aos operacionais da equipa que inclui elementos da GNR, INEM e Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

De acordo com o previsto, esta missão portuguesa na Venezuela terá a duração de até 10 dias.

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