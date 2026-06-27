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Dois mortos e cinco feridos em despiste em Santiago do Cacém

27 jun, 2026 - 01:09 • Lusa

Os feridos foram transportados para o Hospital do Litoral Alentejano, dois em estado grave.

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Dois homens morreram esta sexta-feira e outros cinco ficaram feridos, dois deles com gravidade, todos de nacionalidade estrangeira, na sequência do despiste de uma carrinha no Itinerário Complementar 1 (IC1) no concelho de Santiago do Cacém, disse fonte da GNR.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou à agência Lusa que o alerta para o acidente, que ocorreu ao quilómetro 633 do IC1, na zona de Fontainhas, freguesia de Alvalade, no distrito de Setúbal, foi dado às 21h25.

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Segundo fonte da Unidade Nacional de Trânsito da GNR, os óbitos dos dois homens, de 33 e 49 anos, foram declarados no local pelas equipas médicas envolvidas nas operações de socorro.

Os cinco feridos foram transportados para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém, adiantou.

Foram mobilizados para o local 44 operacionais dos bombeiros de Alvalade, Santiago do Cacém e Grândola, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por 20 veículos, incluindo as viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER) do HLA e de Beja, e um helicóptero do INEM, que não chegou a ser utilizado, segundo o comando sub-regional.

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