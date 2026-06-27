Portugal envia para a Venezuela 64 operacionais da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A bordo das aeronaves segue a Força Conjunta Nacional e ajuda humanitária destinada a apoiar as operações de resposta na sequência dos sismos que atingiram aquele país, indica, as Forças Armadas, em comunicado enviado às redações.

Dois aviões KC-390 da Força Aérea Portuguesa descolaram esta sexta-feira, às 22h22 e às 23h57, da Base Aérea N.º 11, em Beja, rumo ao outro lado do Atlântico. Devem chegar este sábado.

A missão de socorro portuguesa já está a caminho da Venezuela , para apoiar as vítimas dos violentos sismos que assolaram aquele país da América Latina.

Estes homens e mulheres vão atuar em operações de busca e salvamento, recuperação de vítimas, resposta a catástrofes e apoio médico de emergência.

"A bordo das duas aeronaves seguiram igualmente cerca de 23 toneladas de ajuda humanitária, composta por equipamentos de proteção individual, material de busca e salvamento, equipamento médico, medicamentos, tendas, geradores, bens alimentares e outros artigos essenciais, destinada a apoiar as operações de socorro e assistência às populações afetadas", explicam as Forças Armadas.

Entretanto, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, admitiu esta sexta-feira que existe a possibilidade de Portugal enviar um terceiro avião com uma equipa de busca e salvamento para a Venezuela.



Dois sismos de magnitude 7,2 e 7,5 na escala de Richter abalaram a Venezuela na quarta-feira, 24 de junho.

Pelo menos, 920 pessoas morreram e 3.360 ficaram feridas. O mais recente balanço foi avançado esta sexta-feira ao final da tarde pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodriguez.

Entre as vítimas mortais há 28 portugueses ou lusodescendentes, indicou o secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa.