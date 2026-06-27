Quatro suspeitos detidos por tráfico de quatro toneladas de haxixe

A polícia costeira deteve quatro suspeitos e apreendeu cerca de quatro toneladas de droga em duas embarcações, na madrugada deste sábado.

Em comunicado, a Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) indica que em causa estão duas embarcações que levavam 101 fardos de haxixe, de 40 quilogramas cada, e 10 jerricãs, quatro com combustível ainda no interior.

Os suspeitos tratam-se de quatro homens entre os 26 e os 66 anos.

Quatro detidos e cerca de quatro toneladas de droga e duas embarcações apreendidas

As autoridades indicam que, através da monitorização permanente dos movimentos da embarcação, "identificou-se um transbordo de carga entre esta embarcação e duas outras, o que indiciava a prática do crime de tráfico de estupefacientes".

"Numa acção concertada entre as componentes marítima, terrestre e aérea da Unidade, foi possível interceptar uma das embarcações, detendo-se os seus ocupantes e apreendendo-se o produto estupefaciente e combustível no seu interior. A segunda embarcação tentou a fuga, mas os meios projetados conseguiram interceptar a mesma junto à península de Tróia", esclarece, em comunicado.

Os homens detidos serão apresentados ao Tribunal Judicial de Setúbal durante este sábado para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.