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Venezuela. Sobe para 36 número de mortos portugueses ou luso-descendentes

27 jun, 2026 - 14:48 • Anabela Góis , João Malheiro

Há, ainda, 91 cidadãos desaparecidos na sequência dos sismos que assolaram o país.

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O número de portugueses ou luso-descendentes que morreram devido aos sismos na Venezuela subiu para 36, referiu à Renascença o secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa.

Segundo a informação do governante, cinco destas vítimas são crianças.

Há, ainda, 91 portugueses desaparecidos.

Ao todo, já está confirmada a morte de 920 pessoas na sequência dos sismos na Venezuela. Há mais de três mil feridos.

Os dois aviões portugueses de ajuda humanitária à Venezuela aterraram no país antes das 15h00 (hora portuguesa). Tratam-se de 64 elementos da equipa de busca e salvamento.

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