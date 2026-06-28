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Autocarro da Rede Expressos em chamas na A8, em Loures

28 jun, 2026 - 17:31 • Anabela Góis , Diogo Camilo

Incêndio condicionou o trânsito, mas já foi considerado extinto. Há um ferido por inalação de fumos e as causas do fogo estão ainda a ser investigadas.

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Um incêndio deflagou este domingo num autocarro da Rede Expressos na A8 junto a Montachique, em Loures, no sentido norte-sul, levando a que o trânsito fosse momentaneamente interrompido.

À Renascença, fonte da Proteção Civil confirmou um ferido por inalação de fumos do incêndio, que entretanto foi considerado extinto.

De acordo com a informação no site oficial da Proteção Civil, o alerta foi dado às 16h08 e estiveram a combater as chamas 16 operacionais, apoiados por oito viaturas. No local estão elementos da corporação dos bombeiros de Loures e da Malveira.

Já fonte da Rede Expressos indicou à Renascença que os passageiros, que ficaram numa área de serviço à espera de transporte, já foram encaminhados para os seus respetivos destinos. As causas do incêndio estão ainda a ser investigadas.

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