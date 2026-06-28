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Calor. Sete distritos do continente sob aviso amarelo nos próximos dias

28 jun, 2026 - 09:10 • Lusa

O IPMA prevê para este domingo no continente céu pouco nublado ou limpo.

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Sete distritos do continente estão sob aviso amarelo nos próximos dias devido à persistência de valores elevados de temperatura máxima, informou este domingo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Évora, Guarda, Beja, Castelo Branco e Portalegre estarão sob aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima entre as 09h00 de segunda-feira e as 06h00 de quarta-feira.

Vila Real e Bragança estarão também sob aviso amarelo devido ao calor entre as 09h00 de terça-feira e as 06h00 de quarta.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para este domingo no continente céu pouco nublado ou limpo, com nebulosidade matinal no litoral oeste e possibilidade de ocorrência de chuvisco no litoral Norte e Centroaté ao fim da manhã, neblina ou nevoeiro matinal no litoral oeste e pequena subida da temperatura máxima no Algarve.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 12 graus Celsius (Guarda) e os 21 (Faro) e as máximas entre os 23 graus (Aveiro, Porto e Braga) e os 33 (Faro).

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