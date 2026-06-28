Governo admite "dificuldades técnicas" na classificação digital dos exames nacionais

O Júri Nacional de Exames começa a distribuir, a partir de segunda-feira e de forma gradual, as respostas das provas dos exames nacionais aos professores classificadores, depois de algumas dificuldades técnicas.



Em comunicado divulgado no site do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA), o Júri Nacional de Exames explica agora que o processo de preparação dos exames nacionais para a classificação digital está "em fase de recuperação, após algumas dificuldades técnicas".

Para os exames deste ano letivo, os alunos continuam a escrever as respostas à mão, mas as respostas são dadas em folhas específicas que são depois digitalizadas.

O Júri Nacional de Exames refere que já começou a fazer "ajustamentos ao cronograma deste processo" e que a partir do dia 29 de junho "iniciará, de forma gradual, a distribuição de respostas aos professores classificadores, à medida que estas forem sendo processadas".

Sobre erros na convocatória de professores que classificam os exames, o órgão esclarece que o "procedimento decorre há vários anos de forma estabilizada, através do programa ENES".

O Júri Nacional de Exames acrescenta também que "cada código de exame dispõe de um período de classificação equivalente ao habitual — tipicamente dez dias úteis —, mantendo-se o prazo final de classificação em 10 de julho".

A 1.ª fase dos exames nacionais aconteceu entre 16 e 26 de junho, começando depois a 2.ª fase, entre 16 e 22 de julho. As notas da 1.ª fase devem ser conhecidas a 14 de julho e, uma semana depois, a 20 de julho, começam as candidaturas para os alunos que pretendam prosseguir os estudos.

Os resultados das candidaturas serão divulgados a 23 de agosto.

As instituições de ensino superior públicas disponibilizaram, para o próximo ano letivo, 78.283 vagas, mais 1.465 do que no corrente.

Para o Regime Geral de Acesso estão reservadas 56.790 vagas, a que se somam as 21.493 disponibilizadas para os Regimes e Concursos Especiais.