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Educação
Governo admite "dificuldades técnicas" na classificação digital dos exames nacionais
28 jun, 2026 - 01:04 • Diogo Camilo e Lusa
Júri Nacional de Exames admite que classificação digital está em "fase de recuperação" e que vai começar a distribuir as respostas das provas, "de forma gradual", a partir de segunda-feira.
O Júri Nacional de Exames começa a distribuir, a partir de segunda-feira e de forma gradual, as respostas das provas dos exames nacionais aos professores classificadores, depois de algumas dificuldades técnicas.
Em comunicado divulgado no site do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA), o Júri Nacional de Exames explica agora que o processo de preparação dos exames nacionais para a classificação digital está "em fase de recuperação, após algumas dificuldades técnicas".
Para os exames deste ano letivo, os alunos continuam a escrever as respostas à mão, mas as respostas são dadas em folhas específicas que são depois digitalizadas.
O Júri Nacional de Exames refere que já começou a fazer "ajustamentos ao cronograma deste processo" e que a partir do dia 29 de junho "iniciará, de forma gradual, a distribuição de respostas aos professores classificadores, à medida que estas forem sendo processadas".
Sobre erros na convocatória de professores que classificam os exames, o órgão esclarece que o "procedimento decorre há vários anos de forma estabilizada, através do programa ENES".
O Júri Nacional de Exames acrescenta também que "cada código de exame dispõe de um período de classificação equivalente ao habitual — tipicamente dez dias úteis —, mantendo-se o prazo final de classificação em 10 de julho".
A 1.ª fase dos exames nacionais aconteceu entre 16 e 26 de junho, começando depois a 2.ª fase, entre 16 e 22 de julho. As notas da 1.ª fase devem ser conhecidas a 14 de julho e, uma semana depois, a 20 de julho, começam as candidaturas para os alunos que pretendam prosseguir os estudos.
Os resultados das candidaturas serão divulgados a 23 de agosto.
As instituições de ensino superior públicas disponibilizaram, para o próximo ano letivo, 78.283 vagas, mais 1.465 do que no corrente.
Para o Regime Geral de Acesso estão reservadas 56.790 vagas, a que se somam as 21.493 disponibilizadas para os Regimes e Concursos Especiais.
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