- Noticiário das 23h
- 28 jun, 2026
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Homem morre após queda nas Docas de Faro
28 jun, 2026 - 23:29 • Diogo Camilo
Polícia Marítima, Bombeiros e INEM ainda iniciaram manobras de reanimação, mas não foi possível reverter a paragem cardiorrespiratória.
Um homem morreu este domingo nas Docas de Faro, depois de alegadamente ter sofrido uma queda para a água.
Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional refere que se desconhecem, para já, as causas do incidente. O alerta foi dado pelas 7h22.
Para o local foram chamados elementos da Polícia Marítima e Bombeiros Sapadores de Faro e do Instituto Nacional de Emergência Médica, foram feitas manobras de reanimação, mas o homem estava em paragem cardiorrespiratória.
"Após contacto com o Ministério Público, o corpo foi posteriormente transportado pelos bombeiros para o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses de Faro", aponta a Autoridade Marítima Nacional.
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