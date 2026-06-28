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Jovem baleado na cabeça na Amadora
28 jun, 2026 - 15:03 • João Malheiro
A bala está alojada na cabeça da vítima, que se encontra inconsciente.
Um jovem foi baleado na cabeça na Amadora, este domingo.
Segundo o "Correio da Manhã", a vítima encontra-se inconsciente e foi encaminhada ainda com vida para o Hospital São Francisco Xavier.
A bala está alojada na cabeça do vítima que terá cerca de 20 anos.
O alerta foi dado pelo meio-dia, com os bombeiros da Amadora a serem chamados ao local.
Não se conhecem as circunstâncias por trás do incidente.
- Noticiário das 23h
- 28 jun, 2026
-
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