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Jovem baleado na cabeça na Amadora

28 jun, 2026 - 15:03 • João Malheiro

A bala está alojada na cabeça da vítima, que se encontra inconsciente.

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Um jovem foi baleado na cabeça na Amadora, este domingo.

Segundo o "Correio da Manhã", a vítima encontra-se inconsciente e foi encaminhada ainda com vida para o Hospital São Francisco Xavier.

A bala está alojada na cabeça do vítima que terá cerca de 20 anos.

O alerta foi dado pelo meio-dia, com os bombeiros da Amadora a serem chamados ao local.

Não se conhecem as circunstâncias por trás do incidente.

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  • 28 jun, 2026
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