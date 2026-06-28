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​Lisboa vai ter nova estação fluvial em 2027. Será no Parque das Nações

28 jun, 2026 - 16:58 • Cristina Nascimento

Vereadora da Câmara Municipal de Lisboa Joana Batista aponta ainda data para entrada em funcionamento do elétrico 16 que fará a ligação entre o Cais do Sodré e a zona oriental da cidade.

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Lisboa vai ganhar uma nova estação fluvial no próximo ano. O anúncio foi feito este domingo por Joana Batista, vereadora da Câmara Municipal de Lisboa.

A autarquia pretende reativar o cais de desembarque que funcionou durante a Expo’98, argumentando que “o Tejo une, não separa”.

“Nesta perspetiva de união, é fundamental restabelecermos a estação no Parque das Nações. Queremos que, em 2027, os barcos que vão a Cacilhas, ao Terreiro do Paço, ao Cais do Sodré também venham ao Parque das Nações”, detalha.

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A vereadora falava à Renascença à margem do balanço da edição deste ano do Rock in Rio Lisboa. O festival regressa daqui a dois anos, novamente no Parque Papa Francisco, e a autarquia pretende que essa ligação fluvial até ao Parque das Nações tenha depois “um terminal específico em 2028 para o Rock In Rio.

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Ainda em matéria de mobilidade da cidade, a vereadora Joana Batista revela que, em 2029-2030, a zona oriental da cidade será servida também de elétrico.

“O elétrico 16 que há muito está prometido, faz parte do nosso plano diretor municipal, virá do Cais Sodré à zona oriental da cidade, quase até ao Rio Trancão”, especifica, apontando que essa linha deve estar em funcionamento até 2029 ou 2030.

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