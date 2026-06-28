- Noticiário das 23h
- 28 jun, 2026
-
Em Destaque
Incêndios
Mais de 150 operacionais combatem fogo em Freixo de Espada à Cinta
28 jun, 2026 - 18:23 • Carla Fino
Não há, para já, registo de populações nem de habitações em perigo. Há duas frentes ativas que lavram em terreno de difícil acesso.
Mais de 150 bombeiros, apoiados por oito meios aéreos, combatem um incêndio em área de mato em Ligares, concelho de Freixo de Espada à Cinta, Bragança, avançou à Renascença fonte do Comando Sub-Regional do Douro.
Segundo a mesma fonte, no terreno estão 38 veículos e 8 meios aéreos que combatem uma zona de mato.
Não há, para já, registo de populações nem de habitações em perigo.
Há duas frentes ativas que lavram em terreno de difícil acesso para os meios de combate em área de mato. O alerta foi dado às 13:57.
Tópicos
- Noticiário das 23h
- 28 jun, 2026
-
Comentários