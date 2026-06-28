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Sismo de magnitude 4,1 em Lagos e Portimão

28 jun, 2026 - 10:17 • Lusa

O epicentro localizou-se a cerca de 70 quilómetros a Oeste-Sudoeste do Cabo S.Vicente.

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Um sismo de magnitude 4,1 (Richter) foi registado hoje às 7:59 no continente, sentido com intensidade máxima nos concelhos de Lagos e Portimão, e até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais, refere o IPMA. .

Num comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) diz que o sismo, que foi sentido com intensidade máxima II/III (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Lagos e Portimão, distrito de Faro, foi registado nas estações da Rede Sísmica do continente.

O epicentro localizou-se a cerca de 70 km a Oeste-Sudoeste do Cabo S.Vicente.

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais", adianta. .

O IPMA afirma ainda que "se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados".

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