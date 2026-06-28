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Vai comprar fora da UE? Encomendas até 150 euros ficam mais caras a partir de 1 de julho

28 jun, 2026 - 17:45 • Diogo Camilo

CTT alertam os consumidores para verificarem se estas taxas já estão incluídas no momento da compra. Encomendas da Shein e da Temu vão ficar mais caras e vão demorar mais tempo a chegar.

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A partir de quarta-feira, dia 1 de julho, o processo de desalfandegamento vai ficar mais complicado, já que as encomendas até 150 euros que entrem na União Europeia passam a pagar direitos aduaneiros.

A decisão parte da União Europeia, que aplicou um direito aduaneiro fixo de três euros, com os CTT a recomendar a verificação se o valor dos direitos aduaneiros e o IVA estão incluídos nas encomendas feitas fora do bloco comunitário.

A partir de 1 de julho de 2026, as compras de mercadorias com valor até 150 euros efetuadas por particulares estarão sujeitas ao pagamento de:

  • IVA
  • Direitos aduaneiros (3 euros por tipo de produto)
  • Custos de serviços de desalfandegamento (consulte o tarifário aqui)

Os CTT recomendam também que, antes de efetuar compras em plataformas digitais, confirme qual o local de armazenagem dos produtos e considere o impacto desta alteração no seu custo final.

Se não pagar o IVA e direitos aduaneiros na altura do check-out, terá de pagar essas taxas na chegada da mercadoria a Portugal, tal como os custos de serviços de desalfandegamento.

Os CTT avisam ainda para "constrangimentos temporários no processamento e desalfandegamento das encomendas internacionais" devido ao "elevado volume de remessas de comércio eletrónico abrangidas por estas alterações".

Além disso, o regime de importação das compras efetuadas por empresas e das ofertas entre particulares de valor até 45 euros não sofre alteração.

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