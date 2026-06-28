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Vêm aí dias quentes e noites tropicais em Portugal continental

28 jun, 2026 - 21:50 • Lusa

Cinco distritos do interior do país vão estar sob aviso amarelo a partir de segunda-feira. IPMA avisa que tempo quente e seco vai estender-se a todo o país até quarta-feira.

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Cinco distritos do interior do país vão estar sob aviso amarelo a partir de segunda-feira devido à previsão de tempo quente e seco, que se vai estender a todo o território continental até quarta-feira, revelou hoje o IPMA.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos da Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja ficam sob aviso amarelo, com a temperatura máxima a oscilar, na segunda-feira, entre os 31 e os 37 graus.

A partir de terça-feira, este aviso estende-se aos distritos de Bragança e Vila Real e no dia seguinte a todo o território continental.

"Prevê-se um longo período com tempo quente e seco com a temperatura máxima a atingir valores entre os 40 e os 43 graus no vale do Tejo e Alentejo, no dia 02 de julho, e que poderão estender-se a alguns locais das restantes regiões no final da semana", sublinha o IPMA.

Quanto à temperatura mínima, também vai aumentar nos próximos dias "para valores superiores a 20 graus centígrados", ficando grande parte do território "com condições de noites tropicais".

Dada a previsão de temperaturas elevadas, o IPMA indica no boletim meteorológico que "é muito provável que o nível dos avisos seja agravado em vários distritos nas atualizações ao longo dos próximos dias".

Esta subida da temperatura deve-se a um anticiclone "localizado a norte/noroeste do arquipélago dos Açores, estendendo-se em crista até ao Golfo da Biscaia" e que a partir de segunda-feira "irá deslocar-se para leste".

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