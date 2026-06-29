Alentejo. Prisão preventiva para suspeita de matar marido em Alfundão

A mulher de 41 anos detida pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de ter matado o marido, em Alfundão, no concelho de Ferreira do Alentejo, ficou em prisão preventiva, indicaram esta segunda-feira fontes policiais e judiciais.

A mulher foi presente a primeiro interrogatório judicial no tribunal de turno, o Tribunal Judicial de Beja, que, no sábado, determinou a sua prisão preventiva, disse à agência Lusa fonte da PJ.

A arguida, de nacionalidade estrangeira, foi transportada para o Estabelecimento Prisional de Odemira, no distrito de Beja, para cumprir essa medida de coação, a mais gravosa, enquanto aguarda o desenrolar do processo, acrescentou à Lusa fonte judicial.

Em comunicado, no sábado, a PJ anunciou que a mulher tinha sido detida no dia anterior, pela Diretoria do Sul, por suspeitas do homicídio qualificado do marido, de 41 anos, também de nacionalidade estrangeira, na sua residência na aldeia alentejana de Alfundão, concelho de Ferreira do Alentejo, distrito de Beja.

O alegado homicídio aconteceu no passado dia 21, "no interior de uma residência, partilhada por vários núcleos familiares, da mesma nacionalidade, todos trabalhadores agrícolas", segundo a polícia de investigação criminal, no comunicado.

De acordo com a PJ, a vítima foi agredida com um golpe na zona abdominal, com recurso a um objeto cortante, provocando-lhe "lesões cuja gravidade determinaram a sua morte, naquele local".

"A agressão ocorreu na sequência de [uma] altercação entre o casal, com histórico de conflito e agressão, em território nacional e no país de origem", disse ter apurado a Judiciária.

Na sequência de diversas diligências e da investigação, em conjunto com o resultado das perícias médico-legais, a PJ sustentou ter recolhido prova para deter a suspeita.

"Foram recolhidos relevantes elementos probatórios que permitiram sustentar a emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito", especificou, referindo que o inquérito está a cargo do Ministério Público de Ferreira do Alentejo.

No passado dia 22, fontes policiais revelaram à Lusa que um homem estrangeiro tinha sido encontrado morto, no dia anterior, com um ferimento no tronco, na casa onde morava em Alfundão.

Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR explicou então que, cerca das 14h00 de domingo, a Guarda "recebeu o alerta para um possível suicídio" nessa habitação.

No local, os militares depararam-se com "um homem, de 41 anos, de nacionalidade moldava" já morto, mas "encontraram algumas suspeitas" de que pudesse não ser suicídio, acionando a PJ, disse a mesma fonte.

Uma outra fonte policial disse à agência Lusa na altura que a vítima apresentava "um ferimento no tronco", não se sabendo então se seria "causa direta e necessária da morte".

Na residência onde morava este homem, casado, viviam "mais dois ou três casais, todos de nacionalidade moldava e que trabalhavam para a mesma empresa", afirmou na ocasião a fonte.