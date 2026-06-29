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Banhos desaconselhados em praias de Caminha e Viana do Castelo
29 jun, 2026 - 17:32 • Lusa
Agência do Ambiente detetou "valores elevados de enterococos intestinais e/ou E. coli", bactérias que habitam o trato intestinal humano e animal.
Os banhos estão desaconselhados nas praias de Vila Praia de Âncora, Caminha, e Arda/Bico, Afife, Viana do Castelo, devido a contaminações microbiológicas, de acordo com os alertas da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ativos esta segunda-feira.
De acordo com o site infoágua, onde a APA divulga informações sobre a qualidade da água balnear, em ambas as praias existem "valores elevados de enterococos intestinais e/ou E. coli", bactérias que habitam o trato intestinal humano e animal.
As autoridades aconselham a "não tomar banho".
A praia da Arda fica na freguesia de Afife, no concelho de Viana do Castelo, e tem este ano bandeira azul.
A praia de Vila Praia de Âncora fica no concelho de Caminha, no distrito de Viana do Castelo.
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