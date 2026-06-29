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EDUCAÇÃO

"Deixem-nos trabalhar". Diretores afastam culpas nos atrasos da correção de exames nacionais

29 jun, 2026 - 08:26 • João Maldonado

Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas critica comunicado do Júri Nacional de Exames. Referindo-se a problemas do domínio tecnológico e organizacional, diz que "não é “aceitável que se procure transferir para as escolas responsabilidades que manifestamente não lhes pertencem". Para que os prazos de entrega sejam cumpridos, é pedido maior apoio à comunidade escolar e melhor comunicação pública. Diretores dizem que escolas querem trabalhar: mas para isso é preciso que lhes sejam entregues provas para corrigir.

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A Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) sublinha que não é “aceitável que se procure transferir para as escolas responsabilidades que manifestamente não lhes pertencem”. Referindo-se aos atrasos nas correções dos exames nacionais, o esclarecimento, assinado pelo presidente Filinto Lima, lembra que a origem do problema é hoje amplamente conhecida”, estando situada no “domínio tecnológico e organizacional”.

O comunicado (ou contra-comunicado) surge como resposta ao JNE/EduQA (Júri Nacional de Exames/Instituto de Educação, Qualidade e Inovação – o organismo público responsável pela implementação das políticas educativas e pela gestão independente da avaliação externa das aprendizagens).

De acordo com a associação que representa os diretores, são preocupantes as “referências constantes que parecem atribuir às escolas e aos diretores responsabilidades nos problemas ocorridos”, apelando a que se mantenha a "serenidade", o "sentido de responsabilidade institucional" e uma" comunicação pública rigorosa, capaz de preservar a confiança dos professores classificadores, dos alunos e das suas famílias”.

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“Mais do que procurar responsabilidades nas escolas, importa reforçar os mecanismos de apoio, comunicação e acompanhamento deste processo, evitando declarações suscetíveis de gerar desnecessária intranquilidade junto das comunidades educativas”, reforça-se neste comunicado, que refere ainda que os diretores e as suas equipas “têm sido parceiros leais de todos os processos de avaliação externa”. Para a ANDAEP é agora necessário dar condições aos professores classificadores, de forma a garantir que os alunos não sejam prejudicados e que as pautas possam ser afixadas a 14 de Julho.

Segundo o Júri Nacional de Exames, o processo de distribuição de respostas aos professores classificadores arranca esta segunda-feira, mantendo-se o prazo final de classificação para 10 de julho. Neste ano letivo, os alunos continuam a escrever os exames nacionais, que dão acesso às universidades, à mão, mas o papel é depois digitalizado e enviado aos professores.

Associação culpa tecnologia usada e pede trabalho para os professores

Contactado pela Renascença, Filinto Lima reforça não admitir "que haja aqui um passa-culpas da entidade responsável pela correção dos exames para as escolas, os diretores, os professor". Sublinha a existência de falhas na digitalização e na "plataforma de correção destas provas" – sempre alheias à comunidade escolar.

"Deixem-nos trabalhar: dêem-nos trabalho", sublinha, questionado ainda "qual a necessidade de a um sábado dizer que a culpa também é da escolas". O presidente da associação que junta os diretores de escolas públicas entende que "as escolas não têm culpa nenhuma, fizeram o seu trabalho, estão a fazer bem o seu trabalho e só querem que as deixem trabalhar – agora têm de lhes dar trabalho".

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