Ensino Superior: um em cada quatro alunos dos cursos técnico-profissionais abandona os estudos

Um em cada quatro estudantes inscritos num Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) abandona o ensino superior no primeiro ano, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo portal Infocursos 2026, que revelam taxas de desistência ainda mais elevadas no ensino privado.

Os dados mostram que 26,9% dos alunos dos CTeSP já não se encontravam no sistema de ensino superior português um ano após o ingresso, valor que sobe para 29,8% nas instituições privadas. As estatísticas dizem respeito aos estudantes que iniciaram estes cursos nos anos letivos de 2022/2023 e 2023/2024 e cuja situação foi analisada em 2024/2025.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Apesar das elevadas taxas de abandono, os CTeSP continuam a atrair cada vez mais estudantes. O número de inscritos aumentou de pouco mais de 13 mil em 2020/2021 para mais de 16 mil em 2024/2025, segundo os dados nacionais disponibilizados pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC).

Nas licenciaturas, o abandono é significativamente inferior. Entre os estudantes que ingressaram em 2022/2023 e 2023/2024, 9,2% dos alunos das instituições públicas já não estavam no ensino superior um ano depois, enquanto no ensino privado a taxa era de 9,4%.

O portal Infocursos 2026, disponível a partir desta segunda-feira, reúne informação sobre 6.319 pares estabelecimento/curso, distribuídos por 287 instituições e unidades orgânicas de ensino superior, abrangendo 1.060 CTeSP, 1.723 licenciaturas e mestrados integrados e 3.536 mestrados de 2.º ciclo.

Além das taxas de abandono, a plataforma disponibiliza indicadores como o número de alunos inscritos nos últimos cinco anos, a distribuição por idade, sexo e nacionalidade, a situação dos estudantes um ano após o ingresso, as taxas de conclusão e o desemprego dos recém-diplomados inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Segundo a DGEEC, o objetivo do portal é disponibilizar "informação estatística detalhada sobre cursos superiores", permitindo aos candidatos comparar a oferta formativa e fazer escolhas mais informadas no acesso ao ensino superior.