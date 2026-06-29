Fechar todas as escolas pode não ter sido a melhor solução durante a Covid-19, revela estudo

O fecho generalizado das escolas pode não ter sido a solução melhor solução durante a Covid-19, segundo um estudo que analisou a eficácia da gestão de abertura e fecho de escolas durante o período da pandemia.

Divulgado esta terça-feira, na revista Nature Communications, o estudo "Counterfactual evaluation of elementary and secondary school policies in the COVID-19 pandemic", analisou que o impacto do encerramento e da reabertura das escolas durante a pandemia de Covid-19 variou significativamente ao longo do tempo, com a evolução epidemiológica e das características dos diferentes grupos etários.

O projeto teve a coordenação de Ganna Rozhonva, professora de Ciências ULisboa e investigadora do Instituto de Biosistemas e Ciências Integrativas.

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Segundo a Instituição, as medidas aplicadas de forma uniforme a todas as escolas podem não ser a solução mais eficaz em futuras emergências de saúde pública, uma vez que diferentes grupos etários contribuíram mais para propagar a doença em diferentes alturas.

Os investigadores concluíram que teria sido mais benéfico enveredar por um encerramento de escolas que tivesse em conta os grupos etários que, a cada momento, mais potenciam a propagação pandémica.

Segundo os autores, estas conclusões podem trazer informação importante para apoiar decisões futuras sobre o funcionamento das escolas durante epidemias e pandemias.

O estudo contou, também, com a participação dos investigadores Benedetta Canfora, Rey Audie Escosio e Ana Nunes, associados a Ciências ULisboa e ao BioISI – Instituto de Biossistemas e Ciências Integrativas.

*Editado por Ana Kotowicz

