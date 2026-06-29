GNR apreende 54 cães e identifica duas pessoas por maus-tratos a animais em Palmela

A Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu 54 cães e identificou duas pessoas pela alegada prática do crime de maus-tratos a animais de companhia, numa operação realizada nos dias 25 e 26 de junho, no concelho de Palmela.

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Em comunicado, a GNR explica que a ação foi desencadeada na sequência de uma denúncia recebida através da Linha SOS Ambiente e Território e incidiu sobre a verificação das condições de bem-estar animal numa Área Urbana de Génese Ilegal (AUGI), na localidade da Quinta do Anjo.

A operação foi conduzida pelo Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) do Destacamento Territorial de Palmela, com o apoio da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), do médico veterinário municipal de Palmela e do Gabinete de Fiscalização da Câmara Municipal de Palmela.

Da fiscalização resultou a apreensão de 54 canídeos, dos quais 34 foram entregues a instituições, 17 ficaram à guarda de um fiel depositário e três foram entregues ao respetivo proprietário.

Além das apreensões, os militares elaboraram dois autos de notícia pelo crime de maus-tratos a animais de companhia e dois autos de contraordenação por falta de condições de higiene, bem-estar animal e espaço adequado para o alojamento dos cães.

Segundo a GNR, "os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal".

A Guarda recorda que "a proteção e o bem-estar dos animais de companhia constituem uma das suas prioridades", apelando à denúncia de situações de negligência ou maus-tratos através da Linha SOS Ambiente e Território.