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- 29 jun, 2026
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GNR apreende 54 cães e identifica duas pessoas por maus-tratos a animais em Palmela
29 jun, 2026 - 12:35 • Olímpia Mairos
Operação realizada após uma denúncia levou à apreensão de dezenas de canídeos e à elaboração de autos por crime e contraordenação.
A Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu 54 cães e identificou duas pessoas pela alegada prática do crime de maus-tratos a animais de companhia, numa operação realizada nos dias 25 e 26 de junho, no concelho de Palmela.
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Em comunicado, a GNR explica que a ação foi desencadeada na sequência de uma denúncia recebida através da Linha SOS Ambiente e Território e incidiu sobre a verificação das condições de bem-estar animal numa Área Urbana de Génese Ilegal (AUGI), na localidade da Quinta do Anjo.
A operação foi conduzida pelo Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) do Destacamento Territorial de Palmela, com o apoio da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), do médico veterinário municipal de Palmela e do Gabinete de Fiscalização da Câmara Municipal de Palmela.
Da fiscalização resultou a apreensão de 54 canídeos, dos quais 34 foram entregues a instituições, 17 ficaram à guarda de um fiel depositário e três foram entregues ao respetivo proprietário.
Além das apreensões, os militares elaboraram dois autos de notícia pelo crime de maus-tratos a animais de companhia e dois autos de contraordenação por falta de condições de higiene, bem-estar animal e espaço adequado para o alojamento dos cães.
Segundo a GNR, "os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal".
A Guarda recorda que "a proteção e o bem-estar dos animais de companhia constituem uma das suas prioridades", apelando à denúncia de situações de negligência ou maus-tratos através da Linha SOS Ambiente e Território.
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